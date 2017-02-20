Десятки человек стали жертвами холодов на северо-западе Афганистана

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Более 50 человек погибли и девять человек ранены за последние два дня в результате переохлаждения и небывалого снегопада в северо-западной афганской провинции Фарьяб. Об этом сообщил в понедельник местным СМИ пресс-секретарь губернатора региона Джовид Бедор.

По его словам, 30 чабанов с 7 тыс. голов скота числятся пропавшими без вести. Бедор подчеркнул, что власти предпринимают экстренные меры по оказанию помощи пострадавшим от стихии.

К настоящему времени уровень снежного покрова в различных частях провинции достиг 70 – 80 см. Это является беспрецедентным показателем за прошедшие четыре года. Снегопады заблокировали дороги, ведущие в ряд уездов, и привели к значительным разрушениям. Только в уезде Карамкуль были разрушены около 500 домов, уточняет Afghanistan.ru.