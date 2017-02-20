Полиция Киева отпустила шестерых задержанных после воскресных столкновений

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В отношении шести участников акции, задержанных в воскресенье в центре Киева в ходе столкновений с полицией, составлены административные протоколы, все они отпущены.

"Вследствие событий на Европейской площади Киева на шестерых человек составили административные протоколы, мужчин доставили в управление полиции, установили их личности и после оформления всех документов отпустили", - сообщает пресс-служба полиции в понедельник.

По информации главка, в результате столкновения на контрольно-пропускном пункте возле Европейской площади вполицию ыбил доставлены шесть человек. После установления их личностей правоохранители составили административные протоколы: на пятерых - по ст. 173 (мелкое хулиганство) и по ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса Украины об административных правонарушениях, в отношении шестого задержанного - по ст. 173 (мелкое хулиганство).

В полиции Киева также информируют, что в дежурную часть главка поступили сообщения о том, что шесть человек обратились к медикам в связи с травмами. Все материалы зарегистрированы и будут направлены в прокуратуру для принятия решения.