Израильские СМИ узнали об отвергнутой Нетаньяху идее мирного урегулирования

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Израильское издание Haaretz сообщило , что премьер страны Беньямин Нетаньяху в 2016 году отверг предложение США по урегулированию палестино-израильского конфликта.

По данным СМИ, в феврале 2016 года Нетаньяху принял участие в устроенном Джоном Керри секретном совещании с участием короля Иордании Абдаллы II и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Возглавлявший тогда Госдеп Керри представил план урегулирования, который, в частности, предполагал признание Израиля как еврейского государства, признание Иерусалима столицей израильтян и палестинцев, а также предусматривал продолжение переговоров с палестинцами при поддержке арабских стран.

Нетаньяху отклонил это предложение, пояснив, что не получит поддержки правительства.

Глава израильского кабмина недавно провел встречу с новым президентом США Дональдом Трампом и назвал переговоры историческими, заявив, что отношения между странами вступают в новую фазу.