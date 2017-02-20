Число жертв взрыва в Сомали возросло почти до 40 человек

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - По меньшей мере, 39 человек погибли в результате теракта в сомалийской столице Могадишо, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на данные спасателей.

"39 человек погибли и еще 27 человек получили ранения", - заявил глава службы скорой помощи Абдукадир Адем. Ранее власти сообщали о 20 жертвах теракта, произошедшего в воскресенье.

По данным властей, террорист-смертник въехал на заминированном автомобиле на территорию оживленного рынка на юге столицы. Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за нападение.