США усилят поддержку турецкой операции "Щит Евфрата" в Сирии

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - США намерены усилить поддержку проводимой Турцией на севере Сирии операции "Щит Евфрата". Об этом сообщил турецкий министр обороны Фикри Ышык по итогам встречи с шефом Пентагона Джеймсом Мэттисом.

В интервью газете Hurriyet Ышык заявил, что министр обороны США заверил его, прежде всего, что Турция нуждается в большей поддержке в ее борьбе с Рабочей партией Курдистана (РПК) и что Соединенные Штаты ее окажут.

"Во-вторых, Мэттис сказал, что США усилят поддержку операции "Щит Евфрата", - сообщил министр обороны Турции.

Вооруженные силы Турции начали эту операцию в августе 2016 года при поддержке Сирийской свободной армии с целью очистки сопредельных северных районов Сирии от террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), а также от сирийских курдов из Партии демократического союза (ПДС) и ее вооруженного крыла - Отрядов народной самообороны. Анкара считает, что ПДС и ее вооруженное крыло связаны с запрещенной в Турции РПК.

Встреча Ышыка и Мэттиса состоялась на прошлой неделе на полях заседания министров обороны-стран членов НАТО

в Брюсселе.

"Во время разговора с Мэттисом он сказал, что, кроме нынешней операции в отношении Ракки, они ни к чему не готовятся", - сказал турецкий министр, отметив, что эта операция проводится на земле силами сирийских курдов из ПДС.

"Мы давно говорим американцам, что сотрудничество с ПДС против ИГ равносильно работе с одними террористами против других", - подчеркнул Ышык.

"Мы хотим, чтобы операция в отношении Ракки проводилась Свободной сирийской армией и арабскими силами без участия ПДС. Но ничего еще не решено", - подчеркнул министр.

Ракка является оплотом ИГ в Сирии. Анкара ранее заявляла, что после завершения освобождения города Эль-Баба турецкие войска развернут наступление на города Манбидж и Ракку.