Беспилотный гоночный автомобиль попал в аварию в своем первом заезде

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Беспилотный прототип Devbot попал в аварию в своей первой же гонке, сообщает "Би-би-си".

Заезд проходил в Буэнос-Айресе, в нем участвовали два беспилотника. Один из них неправильно оценил траекторию и врезался в барьер.

"Один из автомобилей пытался совершить маневр, подошел к повороту на полной скорости и не смог в него войти, задев барьер", - рассказал руководитель отдела маркетинга проекта гонок беспилотников Roborace. Он также отметил, что это тоже позитивный момент, так как разработчики могут проанализировать работу программы.

Второй автомобиль успешно прошел дистанцию, его максимальная скорость в гонке достигала 186 км/ч.

Беспилотники Devbot контролируются программой, а не человеком, они используют основанную на лазерном принципе систему для выбора траектории. Они также способны контактировать друг с другом, чтобы избежать столкновения.