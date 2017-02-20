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Патриарх Грузии вернулся на родину после лечения в Германии

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Католикос-патриарх Грузии Илиа II в понедельник вернулся в Грузию из Германии, где в берлинской клинике 13 февраля ему провели успешную операцию на желчном пузыре.

В тбилисском международном аэропорту патриарха встречали тысячи прихожан.

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В отсутствии патриарха в Грузии произошли события, обозначившие раскол среди высших иерархов грузинской православной церкви.

Главная прокуратура сообщила о задержании 10 февраля в тбилисском аэропорту диакона, руководителя службы по управлению имуществом патриархии Георгия Мамаладзе, направлявшегося в Германию. В его личном багаже сотрудники правоохранительных органов обнаружили отравляющее вещество цианид. Диакону предъявили обвинение в попытке убийства духовного лица высокой иерархии.

Диакон Мамаладзе категорически отрицает предъявленные ему обвинения. Его новый адвокат Михаил Рамишвили заявил журналистам, что прокуратура предъявила его подзащитному обвинение в попытке убийства референта патриарха Шорены Тетруашвили. Адвокат заявляет также, что прокуратура должна доказать, что обнаруженный цианид принадлежал Мамаладзе, так как багаж диакону на опознание принесли через 6 часов 40 минут после его задержания.

История с диаконом Мамаладзе вызвала публичную полемику между высшими иерархами церкви, обвинявшими друг друга в попытках влияния на 84-летнего патриарха. К раздору в церкви подключились и грузинские политики, некоторые из которых заявили, что спор между высшими иерархами в церкви фактически идет вокруг выдвижения своего кандидата на патриарший престол.

В своем видеообращении на прошлой неделе из берлинской клиники патриарх назвал ситуацию с задержанием диакона Мамаладзе "странной" и "ненормальной".

По заявлению представителей патриархии, после приезда патриарха в Грузию в ближайшее время состоится заседание Синода грузинской Церкви, на котором будут обсуждены все проблемные вопросы.

Теги: Грузия
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