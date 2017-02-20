Россиянка пойдет под суд за кормление рыб на Пхукете

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Полиция Таиланда задержала российскую туристку, кормившую хлебом рыб в особо охраняемой зоне, сообщает газета Phuket Gazette.

Во время патрулирования пляжа на острове Рача Яй в Андаманском море сотрудники полиции заметили 53-летнюю россиянку, кормившую хлебом экзотических рыб в море. Женщину задержали за нарушение правил поведения в запретной зоне.

Как поясняет издание, законодательство об охране дикой природы позволяет сотрудникам полиции задерживать туристов за причинение вреда кораллам и другим представителям морской флоры или фауны. Так, в мае 2016 года китайский турист был арестован и оштрафован на 100 тыс. бат (около $2850) за ловлю рыбы на острове Ко Кай.

Задержанной российской туристке предъявлены обвинения, она должна выплатить залог в 100 тыс. бат и оставаться в Таиланде, пока ее дело рассматривает суд. По данным издания, женщине может грозить штраф или тюремное заключение сроком до года.