ДНР пока не начала отвод вооружений от линии соприкосновения

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики пока не произвели отвод вооружений от линии соприкосновения, сообщили "Интерфаксу" в минобороны ДНР.

"Отвод пока не произведен, вооружения не отведены", - сказал собеседник агентства.

Он считает преждевременным говорить о возможном срыве отвода.

"Пока сложно прогнозировать, будет произведен отвод сегодня или нет", - сказал собеседник агентства.

"В настоящее время продолжаются переговоры с украинской стороной при посредничестве ОБСЕ об отводе военной техники, запрещенной Минскими договоренностями. Если Киев не будет саботировать наше предложение, то есть надежда отвести вооружение завтра", - сказал журналистам представитель Минобороны ДНР.

Как сообщал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, отведение должно происходить 20 февраля в зеркальном порядке, одновременно с украинской стороной.