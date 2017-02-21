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Друг убитого брата Ким Чен Ына рассказал о его опасениях

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Друг Ким Чен Нама - сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына, - Энтони Саакян рассказал в интервью The Guardian, что они часто обсуждали северокорейский режим.

Ким Чен Нам говорил, что младший брат может считать его угрозой своему правлению, хотя сам он никогда не интересовался политикой и не стремился к власти.

По словам Саакяна, его друг предпочитал держать дистанцию с КНДР и всем происходящим в стране, хотя не одобрял жесткий режим.

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"Он боялся. Это был не всепоглощающий страх, но он был крайне подозрительным. Он был политически важным человеком. Разумеется, он волновался", - говорит бывший одноклассник Ким Чен Нама, который познакомился с сыном Ким Чен Ира, когда они вместе учились в Швейцарии. По словам Саакяна, брат северокорейского лидера владел английским, французским, немецким и русским языками, а также сам водил свой роскошный "Мерседес" в 15-летнем возрасте.

По мнению Ким Чен Нама, его брат стал частью системы, в которой у власти находятся возрастные военные. "Он не имел в виду, что генералы контролируют его брата, но когда у тебя такое окружение, ты сам начинаешь мыслить, как они", - поясняет Саакян, добавляя, что он не исключает версии о том, что его друга убили по инициативе одного из таких высокопоставленных военных, желавшего угодить руководству.

В южнокорейской разведывательной службе считают, что за убийством стоят сотрудницы северокорейских спецслужб.

Старший брат лидера КНДР Ким Чен Нам умер 14 февраля на пути в больницу после того, как в аэропорту Куала-Лумпура ему в лицо плеснули неизвестной жидкостью.

Теги: КНДР, Ким Чен Нам
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