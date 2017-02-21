В Белоруссии выявили схему продажи похищенных в России автомобилей

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Следственный комитет Белоруссии выявил мошенническую схему продажи автомобилей по поддельным документам. Машины поставлялись в Белоруссию из России, сообщает официальный сайт ведомства.

"Управлением Следственного комитета по Минской области расследуется уголовное дело в отношении жителя Борисова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, а также изготовлении, использовании и сбыте официальных документов на автомобили. Следствие располагает данными о нескольких фактах продажи обвиняемым по поддельным документам автомобилей, которые находятся в розыске как похищенные на территории Российской Федерации", - рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Потерпевшими по уголовному делу проходят несколько человек, которым в 2014 году были проданы дорогие автомобили - Kia Sportage, BMW X5 и другие. При постановке автомобилей на регистрационный учет в ГАИ выяснилось, что у машин с российскими транзитными номерами были поддельные VIN-коды, отметили в СК.

По данным следователей, в мошенничестве подозревается 29-летний житель Борисова, который переправлял автомобили из Росси в Белоруссию для перепродажи. Действуя в сговоре с иными лицами, он изготавливал пакет поддельных документов, которые передавал покупателям, сообщила представитель СК.

"В ходе проведенных следственных действий изъяты вещественные доказательства, в том числе автомобили. Назначен ряд криминалистических экспертиз. Обвиняемый заключен под стражу", - проинформировали правоохранители.