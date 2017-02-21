У стен Рады в Киеве началась акция против торговли с Донбассом

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Акция протеста против торговли с неподконтрольными Киеву территориями Донецкой и Луганской областей проходит у здания Верховной рады во вторник.

На площади Конституции у здания парламента собрались около 500 человек.

У стен Верховной рады дежурят усиленные наряды сотрудников правоохранительных органов. Здание украинского парламента от протестующих ограждает кордон полиции, а также металлическое ограждение, на котором протестующие развесили плакаты со своими требованиями.

На площади Конституции установлена сцена, с которой выступают, в частности, депутаты, поддерживающие позицию участников акции.

19 февраля в Киеве также прошла акция сторонников блокады торгового сообщения с Донбассом. Она завершилась стычками с полицией.

Украинские радикалы с 25 января блокируют железную дорогу в Луганской и Донецкой областях под предлогом пресечения торговли с неподконтрольными Киеву районами Донбасса.