Турецкие военные сообщили о ликвидации 44 боевиков ИГ на севере Сирии

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Турецкие военные ликвидировали 44 боевика из террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в районе города Эль-Баб на севере Сирии, сообщил во вторник генштаб Турции.

По данным военного командования, за понедельник в ходе боев погиб один турецкий военнослужащий, еще двое получили ранения.

Отмечается, что турецкая армия и поддерживающие ее бойцы сирийской оппозиции к настоящему времени практически полностью освободили все жилые кварталы Эль-Баба, расположенного в 30 км от сирийско-турецкой границы.

Эль-Баб считается стратегически важным оплотом ИГ на севере Сирии.

В августе 2016 года армия Турции начала в Сирии военную операцию "Щит Евфрата", целью которой является ликвидация боевиков группировки ИГ близ границы с Турцией, а также сирийских курдов из Партии демократического союза (ПДС) и ее вооруженного крыла - Отрядов народной самообороны. Анкара считает, что ПДС и ее вооруженное крыло связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).