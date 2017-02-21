СНБО Украины не захотел силой останавливать блокаду поставок из Донбасса

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о разблокировании поставок угля антрацитовой марки из Донбасса есть, но никто не хочет применять силу. Об этом заявил заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Решение СНБО есть, но желания применять силу ни у кого нет, поэтому премьер и выступил с такой инициативой", - сказал Тука во вторник в Киеве, отвечая на вопрос журналистов о переговорах премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с организаторами угольной блокады Донбасса.

Замминистра при этом выразил удивление по поводу первого пункта требований участников блокады, которые они выдвинули на встрече с Гройсманом - об освобождении пленных.

Тука добавил, что организаторы акции часто неверно информируют рядовых участников, в частности, о том, что реальная денежная торговля с неподконтрольными территориями Донбасса не ведется, а просто перевозится добытый уголь с шахты украинской компании на ее предприятия.

Украинские радикалы с 25 января блокируют железную дорогу в Луганской и Донецкой областях под предлогом пресечения торговли с неподконтрольной Киеву частью Украины.

Блокада привела к острой нехватке угля для украинской энергетики и металлургии. На минувшей неделе в стране был введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике.