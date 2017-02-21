Сотрудники лондонского метро проведут забастовку против сокращения персонала

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Работники лондонского метро планируют устроить во вторник забастовку, сообщает британская телерадиокорпорация "Би-би-си" со ссылкой на национальный профсоюз железнодорожников, моряков и транспортников.

Они предупредили, что движение на некоторых ветках лондонского метро будет затруднено, а другие линии будут перегружены.

Отмечается также, что проводники железнодорожной компании Southern Railway планируют выйти в среду на долгую забастовку для привлечения внимания к проблемам работников охраны составов.

В январе сотрудники метро провели суточную забастовку. Они выступают против снижения заработных плат и сокращения количества рабочих мест.

Ежедневно лондонским метрополитеном пользуются более 4 млн человек.