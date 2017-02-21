Португалия выдаст Италии бывшего агента ЦРУ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Португалии вынес решение об экстрадиции в Италию для отбывания там тюремного заключения бывшего агента ЦРУ Сабрины ди Соузы. В Италии ди Соузу обвиняют в причастности к американской программе похищения за рубежом лиц, подозреваемых в терроризме. После решения суда экс-агент ЦРУ была отправлена в португальскую тюрьму в ожидании экстрадиции, сообщил информационному агентству AP во вторник ее португальский адвокат Мануэл Магальяиш э Силва.

Предполагается, что ди Соузу вышлют из страны в течение ближайших дней. Сабрина ди Соуза была в числе 28 американцев, осужденных в Италии за похищение в феврале 2003 года имама миланской мечети Абу Омара, подозревавшегося в связях с террористической группировкой "Аль-Каида" (запрещена в РФ - ИФ). Сама экс-агент отрицает эти обвинения. В июле 2006 года прокуратура Милана потребовала экстрадиции всех американцев, причастных к данному делу.

В октябре 2015 года ди Соуза была задержана в Португалии по европейскому ордеру. Через некоторое время после задержания власти Португалии освободили ее из-под стражи, изъяв у нее паспорт. Ди Соуза родилась в Индии и является гражданкой Португалии и США. Она заявляла, что хотела бы обосноваться в Португалии.

Программа похищения подозреваемых в терроризме людей с целью их дальнейшего помещения в секретные тюрьмы для допросов и пыток являлась частью антитеррористической стратегии, разработанной администрацией Джорджа Буша-младшего после терактов 11 сентября 2001 года. Сменивший Буша на посту президента США Барак Обама закрыл эту программу.