Самолеты ВВС США и Великобритании провели разведку у границ РФ на Балтике

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Стратегические разведывательные самолеты ВВС США и Великобритании во вторник одновременно совершили полеты близ Калининградской области, у побережья которой проводят учения корабли Балтийского флота. Об этом сообщается на западных сайтах, отслеживающих передвижения военной авиации.

По их информации, американский самолет RC-135W с бортовым номером 62-4138 и позывным AMAH38, поднявшийся с авиабазы Милденхолл в Великобритании, более трех часов вел радиотехническую разведку к юго-западу от Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши.

Аналогичный самолет RC-135W британских Королевских ВВС с бортовым номером ZZ664, вылетевший с авиабазы Уоддингтон, вел разведку у российских рубежей со стороны Балтийского моря.

Накануне в штабе Западного военного округа (ЗВО) сообщили, что экипажи кораблей Балтийского флота проведут в море артиллерийские стрельбы по воздушным и морским мишеням различной сложности.

В частности, военные моряки выполнят стрельбы с использованием противокорабельного комплекса "Уран" по мишеням, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника, и зенитно-ракетного комплекса "Редут" по воздушным мишеням, имитирующим противокорабельные ракеты. Также во время выхода в море экипажами кораблей будут отработаны элементы совместного плавания и маневрирования, выполнены противолодочные задачи и проведены внутрикорабельные тренировки по борьбе за живучесть, РХБ защите и противодиверсионной обороне на стоянке и на ходу.