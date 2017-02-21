ЕСПЧ присудил орловской газете 5,5 тыс. евро компенсации по делу о критике губернатора

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник обязал Россию выплатить 5,5 тыс. евро редакции газеты "Орловская искра" в качестве компенсации материального и морального ущерба за нарушение ее права на выражение мнения.

В коммюнике суда пояснили, что в РФ нарушили статью 10 Европейской конвенции по правам человека (свобода выражения мнения) при рассмотрении спора между изданием и бывшим губернатором Орловской области Егором Строевым.

В документе отмечается, что газета в ноябре 2007 года опубликовала две статьи, в которой подвергался критике Строев.

Впоследствии суд в России оштрафовал газету на 35 тыс. рублей, сочтя, что публикации в "Орловской искре" содержали размещенные с нарушением действовавших правил элементы "избирательной кампании". В дальнейшем в редакции газеты попытались оспорить это решение, но потерпели неудачу.