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Суд Германии осудил пятерых корейцев за неудачный обряд экзорцизма

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Суд Германии признал виновными пятерых граждан Южной Кореи, которые в 2015 году во Франкфурте попытались "изгнать демона", овладевшего их родственницей, что привело к смерти женщины.

Как сообщает Associated Press, суд признал, что главная обвиняемая - 44-летняя кузина жертвы - нанесла погибшей серьезнейшие повреждения, в результате которых та умерла. Ее приговорили к шести годам тюрьмы.

Остальные четверо подсудимых, включая 16-летнего сына жертвы, получили условные сроки.

Прокурор требовал более сурового наказания, но суд пришел к выводу, что родственники погибшей действительно верили, что в 41-летнюю женщину вселился демон и ее спасет только обряд экзорцизма.

Теги: Германия
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