СБ ООН начал заседание с минуты молчания в память о Чуркине

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Заседание Совета Безопасности ООН во вторник началось с минуты молчания в память о постоянном представителе России при этой международной организации Виталии Чуркине, который скончался накануне.

"Как председатель совета Безопасности, я предлагаю минуту молчания в связи с кончиной Виталия Чуркина", - объявил постоянный представитель председательствующей сейчас в СБ ООН Украины Владимир Ельченко.

Чуркин скончался 20 февраля от сердечного приступа в возрасте 64 лет.