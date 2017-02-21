Главные новости
МоскваПутин посоветовал Собянину снести оставшиеся "хрущевки"В миреАвтора "мирного плана" по Донбассу обвинили в посягательстве на целостность УкраиныСпортCAS отклонил апелляции пятерых отстраненных российских лыжников
В мире Борьба с "Исламским государством"

Шойгу выступил за совместные действия РФ и США против ИГ в Ракке

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что совместные действия России и США в сирийской Ракке могли бы стать началом российско-американского сотрудничества по борьбе с терроризмом в регионе.

"Наша задача - объединить усилия. У нас есть для этого все возможности. У нас есть единый противник - международный терроризм. Мы и американцы признаем его как противника", - сказал Шойгу, отвечая на вопросы студентов в ходе II Всероссийского молодежного форума "Международное военно-политическое и военно-экономическое сотрудничество: современные тенденции" в МГИМО.

Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что терроризм невозможно победить в одиночку.

"У нас есть все, чтобы эффективно сотрудничать, абсолютно все. И нам ничего не мешает для начала этой работы. Сегодня, если уж совсем точечно говорить, можно было бы начать совместные действия по Ракке. Там все понятно, там все очевидно, там нет противоречий, кто там находится. Эту работу можно было бы начать. Только для этого надо, чтобы нас слышали и понимали... Надо остановиться, садиться и начинать нормально разговаривать", - сказал министр.

"Надо перестать пугать нами весь мир и начать спокойную, конструктивную и последовательную работу по налаживанию тех взаимоотношений, которые были хотя бы пять-семь лет назад", - считает Шойгу.

Теги: Сергей Шойгу, США, Сирия, Ракка
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Нижняя палата парламента Нидерландов поддержала разрешение выращивать коноплюНижняя палата парламента Нидерландов поддержала разрешение выращивать коноплю
Чтобы закон был принят, за него теперь должен проголосовать СенатПодробнее
ДНР обвинила Украину в срыве отвода военной техникиДНР обвинила Украину в срыве отвода военной техники
В самопровозглашенной республике считают, что это связано с желанием украинских властей удержать добровольческие батальоны от участия в антиправительственных беспорядках в КиевеПодробнее
Автора "мирного плана" по Донбассу обвинили в посягательстве на целостность УкраиныАвтора "мирного плана" по Донбассу обвинили в посягательстве на целостность Украины
По мнению украинской прокуратуры, депутат Рады Андрей Артеменко помогал России в подрывной деятельности против своей страныПодробнее
Суд в Вене разрешил экстрадировать украинского бизнесмена Фирташа в СШАСуд в Вене разрешил экстрадировать украинского бизнесмена Фирташа в США
По мнению защиты бизнесмена, Фирташ интересует Вашингтон как влиятельный политик, возможный участник стратегического проекта в титановой отрасли и как бизнесмен, работавший с РоссиейПодробнее
Президент Азербайджана назначил свою жену первым вице-президентомПрезидент Азербайджана назначил свою жену первым вице-президентом
Введение такого поста было одобрено на референдуме в 2016 годуПодробнее
НАСА анонсировало пресс-конференцию об экзопланетахНАСА анонсировало пресс-конференцию об экзопланетах
В анонсе говорится об открытии некой планеты за пределами нашей Солнечной системыПодробнее
Генсек ООН выразил соболезнования в связи с кончиной Виталия ЧуркинаГенсек ООН выразил соболезнования в связи с кончиной Виталия Чуркина
Антониу Гутерреш упомянул вклад российского постпреда в ООН и Совет БезопасностиПодробнее
Юрист Трампа опроверг данные о передаче в Белый дом предложений о мире на УкраинеЮрист Трампа опроверг данные о передаче в Белый дом предложений о мире на Украине
В Вашингтоне отмечают, что не видят ничего плохого в самой идее подобных плановПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
17 февраля
Лучшие фото недели
Фотохроника 20 февраля7 фото
20 февраля
Фотохроника 20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной10 фото
20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваПутин посоветовал Собянину снести оставшиеся "хрущевки"В миреАвтора "мирного плана" по Донбассу обвинили в посягательстве на целостность УкраиныСпортCAS отклонил апелляции пятерых отстраненных российских лыжниковВ миреДНР обвинила Украину в срыве отвода военной техники
Парламент Великобритании одобрил аналог "закона Магнитского"
Пентагон напомнил о законодательных ограничениях военного сотрудничества с РФ
Moody's улучшило прогноз рейтингов 22 нефинансовых компаний России
Список госпредставителей в совете директоров "Роснефти" не изменится
Нижняя палата парламента Нидерландов поддержала разрешение выращивать коноплю
Президиум РАН предложил общему собранию переизбрать Фортова президентом академии
Фотохроника 21 февраля
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи