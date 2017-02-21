Новый советник Трампа по нацбезопасности приступит к формированию своей команды

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В администрации США позитивно восприняли назначение Герберта Макмастера советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Генерал Макмастер служил своей нации в течение последних трех десятилетий", - сказал пресс-секретарь, упомянув, в частности, его участие в операции американских войск в Ираке.

При этом Спайсер подчеркнул, что власти США рады видеть именно Макмастера на этом посту, задача которого будет состоять "в защите национальных интересов как внутри страны, так и за ее пределами". Спайсер отметил, что у нового советника президента уже есть все полномочия для того, чтобы приступить к формированию собственной команды.

Как сообщалось, поддержку Макмастеру выразил и шеф Пентагона Джеймс Мэттис, которому ранее уже доводилось с ним работать.

Накануне Трамп заявил, что отставной генерал Макмастер станет советником по национальной безопасности президента США.