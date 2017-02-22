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Украинский МИД пояснил блокировку заявления председателя СБ ООН в связи со смертью Чуркина

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В МИД Украины хотели бы выразить соболезнования семье постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина в связи с его кончиной, но вместе с тем не считают подходящим в данном случае заявление председателя Совбеза ООН.

"Наш представитель в ООН господин Ельченко выразил свои соболезнования, а также объявил минуту молчания. Конечно, мы бы хотели выразить соболезнования его (Чуркина - ИФ) семье, родственникам... Но мы не считаем, что председательское заявление в сравнении с заявлением для прессы, которое мы выпустили, было бы подходящим", - сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин журналистам после заседания Совбеза ООН во вторник.

Глава внешнеполитического ведомства Украины также подчеркнул, что заявление для прессы о кончине Чуркина также выражает позицию Совета безопасности ООН.

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Украинский министр также отметил, что у них с Чуркиным были разные политические позиции, и разное видение того как именно выражать эту позицию. "Как я говорил, у нас фундаментальные разногласия в политических позициях и в том, как он представлял свою позицию. Но это не мешает нам выразить человеческие соболезнования", - добавил Климкин.

Постпред России при ООН Чуркин скончался 20 февраля от сердечного приступа в возрасте 64 лет.

Украина председательствует в Совете Безопасности ООН с 1 февраля.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, по его мнению, постпред Украины при ООН, блокируя принятие официального заявления СБ ООН в Нью-Йорке в связи с кончиной Чуркина, получил соответствующий приказ. "Почти не сомневаюсь, что сам постпред на такую выходку не решился бы, значит, ему приказали. Это, конечно, не по-христиански, это за гранью добра и зла", - заявил Лавров на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с главой МИД Швеции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее оставил на совести Киева решение заблокировать принятие заявления председателя Совета Безопасности ООН в память о постпреде РФ при организации Чуркине.

"Бог им судья", - сказал Песков. "Не столь это важно на фоне той потери, которую понесла российская дипломатия", - подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства.

Теги: Украина, Павел Климкин, Виталий Чуркин, СБ ООН
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