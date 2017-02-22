Израильские ВВС нанесли удары в районе сирийско-ливанской границы

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - ВВС Израиля рано утром в среду нанесли удары по позициям сирийской армии к западу от Дамаска, сообщает арабское издание "Аль-Маздар".

По его информации, были атакованы укрепления сирийской армии в Каламунских горах на сирийско-ливанской границе. Сообщений о жертвах не поступало.

Ливанская газета Daily Star отмечает, что получила данные об авиаударах в районе границы Сирии с Ливаном.

При этом израильская газета The Jerusalem Post сообщает, что ВВС Израиля, возможно, атаковали не военных, а склады оружия шиитской группировки "Хезболла" в Сирии.