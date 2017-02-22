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Дипломаты КНДР призвали отпустить подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама женщин

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Северокорейские дипломаты потребовали от малайзийских властей немедленно отпустить двух женщин, задержанных по подозрению в убийстве сводного брата лидера КНДР Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура, сообщает в среду агентство Associated Press.

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Дипломаты назвали женщины непричастными к убийству.

Ким Чен Нам был убит 13 февраля 2017 года. Он скончался на пути в больницу после того, как в аэропорту Куала-Лумпура две женщины плеснули ему в лицо неизвестной жидкостью. Результаты вскрытия его тела будут опубликованы, предположительно, позже в среду.

Ранее сообщалось, что полиция уверена в причастности к убийству пятерых северокорейцев. Четверо из них покинули Малайзию в день убийства, один наряду с двумя женщинами - вьетнамкой и индонезийкой - арестован.

Теги: Малайзия, КНДР, Ким Чен Нам
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