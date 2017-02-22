В Эстонию прибыл американский крейсер

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В Эстонию прибыл крейсер ВМФ США USS Hue City.

Как сообщило в среду в твиттере посольство США, корабль пришвартовался в Таллине в Старом порту.

На его борту находится около 400 военнослужащих. Корабль длиной 173 метра зачислен в состав ВМФ США в 1991 году.

Крейсер прибыл в канун отмечаемой в пятницу 99-й годовщины независимости Эстонии и, как сообщил ресурсу ERR пресс-офицер ВМС Эстонии Карл Баумейстер, цель визита USS Hue City - "подтвердить стремление союзников к сотрудничеству".

Корабль пробудет в Эстонии до конца этой недели.