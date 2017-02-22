Экс-заммэра Сыктывкара депортировали из США в РФ

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Бывший заместитель главы администрации Сыктывкара Сергей Лученков, обвиняемый в пособничестве при получении взятки экс-мэром Романом Зенищевым, депортирован в РФ из США за нарушение миграционного законодательства, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

По прибытию в московский аэропорт "Внуково" в среду Лученков был задержан. В ближайшее время он будет этапирован из Москвы в изолятор Сыктывкара. После этого судебное следствие по его уголовному делу будет возобновлено, говорится в сообщении.

Как сообщалось, Лученков в июле 2013 года по ходатайству прокуратуры Коми был заочно арестован и объявлен в розыск. Он обвиняется в том, что в первой половине 2007 года организовал встречу главы администрации Зенищева с директором ООО "Тепловая компания" во время которой мэр предложил коммерсанту дать ему взятку в размере 10 млн рублей за покровительство при заключении муниципального контракта.

По версии следствия, летом этого же года Лученков напомнил директору предприятия о необходимости передачи чиновнику оговоренной суммы, а впоследствии выступил посредником при ее получении.

Зенищев был осужден в ноябре 2015 года за получение взятки, а также за растрату и превышение полномочий. Судом он приговорен к девяти годам колонии строгого режима, а также оштрафован на 1 млн рублей.