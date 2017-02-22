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Чрезвычайное положение в немецком городе Менден ввели по ложной тревоге

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Чрезвычайное положение в немецком городе Менден (земля Северный Рейн-Вестфалия) было введено из-за ложной тревоги сообщается в среду на сайте немецкого журнала Focus со ссылкой на администрацию.

"Чрезвычайное положение в Мендене было введено по ложной тревоге. Спасибо всем боевым подразделениям, которые оперативно среагировали", - написал в твиттере представитель администрации округа Арнсберг, которому подчиняется Менден.

Ранее специальные подразделения местной полиции провели операции в местном профессиональном колледже, на место событий прибыли вертолеты. Сообщалось, что по городу ходит вооруженный мужчина.

Отмечается, что никто не пострадал. Полиция ведет расследование, чтобы установить от кого поступило ложное сообщение об опасности.

Теги: Менден
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