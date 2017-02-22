Netflix заставили убрать в Германии рекламные плакаты с отрубленными пальцами

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В Германии посчитали безвкусицей плакаты ведущего мирового сервиса потокового видео Netflix с изображением фастфуда из человеческого мяса, рекламирующие сериал "Диета из Санта-Клариты".

На одном плакате изображен расчлененный палец, утопленный на манер колбаски в томатном соусе на бумажной тарелке, на другом - целая куча отрубленных пальцев торчит из пакетика для картошки фри.

Американская компания Netflix транслирует комедийный сериал с элементами хоррора "Диета из Санта-Клариты" с 4 февраля 2017 года. В главных ролях - Дрю Бэрримор и Тимоти Олифант. Героиня Бэрримор превращается в зомби и вынуждена питаться человеческим мясом.

Доступный в Германии с 2014 года сервис потокового телевидения впервые оказался в центре скандала вокруг рекламных плакатов. Размещенные во многих публичных местах, на фасадах домов и остановках общественного транспорта крупноформатные плакаты, изображающие фастфуд из человеческих пальцев, не могли не привлечь внимания. Но немцы сочли такую рекламу безвкусной.

Около 50 человек обратились с жалобой в немецкий Совет по рекламе, сообщила пресс-секретарь Анна Гроте изданию Deutsche Welle. Рекламу Netflix потребители восприняли как непригодную для детей и подростков, пояснила она. Отрубленные пальцы, сервированные как блюда, могут вызвать у детей беспокойство и страх.

Совет по рекламе существует в ФРГ с 1972 года. Жители страны могут обращаться в эту организацию, выступающую в качестве третейского судьи между потребителями и рекламным бизнесом, с жалобой на рекламу, которая представляется им, например, сексистской или прославляющей насилие.

Совету по рекламе достаточно даже одного обращения для того, чтобы возбудить дело. После поступления жалобы он первым делом связывается с компаний, которой принадлежит спорная реклама, и просит прокомментировать ситуацию.

По словам пресс-секретаря совета, Netflix не стал возражать и сразу же согласился незамедлительно убрать все плакаты нынешней рекламной кампании в Германии. Нарушения закона со стороны Netflix в данном случае не было, отметила Гроте.