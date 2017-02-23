Российская делегация примет участие в сессии ПА ОБСЕ в Вене

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Делегация РФ примет в февральской сессии Парламентской Ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене 23-24 февраля. По данным руководителя делегации, вице-спикера Госдумы Петра Толстого ("Единая Россия"), ранее обсуждался и вариант направления российской делегации в усеченном виде.

"Будем работать, потому что и установка председателя Госдумы, и руководства страны заключается в том, что мы должны вести диалог с нашими западными партнерами на всех тех площадках, где это возможно. Поэтому будем вести конструктивный диалог и отстаивать свою позицию", - сказал ранее журналистам Толстой.

"Мы рассматриваем ее (эту сессию-ИФ) как подготовку к июльской сессии, которая будет в Минске, где будет принято важное решение по формированию Бюро ПА ОБСЕ", - добавил глава делегации.

По словам парламентария ранее было "принято решение поддержать кандидатуру Николая Дмитриевича Ковалева в случае, если возникнет вопрос о представительстве России в Бюро ПА ОБСЕ". Именно в Минске ожидается рассмотрение вопроса относительно включения Н.Ковалева в состав Бюро Ассамблеи, пояснил вице-спикер.

"Это такой довольно сложный процесс. Нам предстоит убедить наших коллег, поговорить, но Николай Дмитриевич человек очень известный в ПА ОБСЕ. Я думаю, нам удастся донести до наших коллег, что его опыт должен быть востребован", - добавил Толстой.

Экс-глава ФСБ, а ныне депутат Ковалев является спецпредставителем председателя ПА ОБСЕ по борьбе с терроризмом.

Россия является членом ПА ОБСЕ с 1991 года. В составе делегации РФ 15 парламентариев (10 от Госдумы, делегация формируется по фракционному принципу и работает на постоянной основе; пять - от Совета Федерации).