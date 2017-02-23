Главные новости
В РоссииВ Минобороны РФ создали войска информационных операцийВ РоссииПравительство выдвинуло Сердюкова в совет директоров ОАКВ РоссииПрезидиум Верховного суда отменил приговор Дадину
В мире

Франция одобрила призыв РФ к Дамаску прекратить полеты ВВС на время переговоров

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Постпред Франции при ООН Франсуа Делатр назвал позитивным шаг Москвы, которая официально призвала Дамаск прекратить полеты военно-воздушных сил на время межсирийских переговоров.

"Если говорят правду, и правительство РФ сегодня призвало режим Асада безотлагательно прекратить все воздушные операции, это хороший шаг, позитивный шаг", - сказал Делатр журналистам в штаб-квартире ООН перед началом заседания СБ ООН по Ближнему Востоку.

Постпред добавил, что Франция надеется увидеть улучшение ситуации в ближайшие часы.

Выступая на пресс-конференции в Женеве в преддверии межсирийских переговоров, которые начнутся 23 февраля, специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура сообщил о том, что Российская Федерация официально запросила Дамаск прекратить полеты военно-воздушных сил Сирии на время переговоров. Стаффан де Мистура подчеркнул, что он, со своей стороны, постарается убедить оппозицию прекратить все боевые действия.

"Россия сегодня сообщила, что она официально призвала правительство Сирии прекратить все воздушные операции на время межсирийских переговоров. Мы постараемся добиться того же от сирийской оппозиции. У них нет самолетов, но мы постараемся убедить их прекратить военные операции", - сказал он.

Теги: ООН, Россия, Франция, Сирия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Глава ДНР прокомментировал идею Януковича о референдуме по статусу ДонбасаГлава ДНР прокомментировал идею Януковича о референдуме по статусу Донбаса
Ранее бывший президент Украины предложил провести референдум в случае невыполнения Киевом Минских соглашенийПодробнее
Шойгу заявил о близком завершении войны в СирииШойгу заявил о близком завершении войны в Сирии
По его словам РФ помогла предотвратить распад страныПодробнее
Янукович предложил провести референдум о статусе ДонбассаЯнукович предложил провести референдум о статусе Донбасса
Бывший президент Украины обратился с открытым посланием к мировым лидерамПодробнее
Премьер Канады пообещал принять нелегальных мигрантов из СШАПремьер Канады пообещал принять нелегальных мигрантов из США
Джастин Трюдо объяснил, что уверен в работе иммиграционной системы страныПодробнее
Amnesty International заявила об ухудшении ситуации со свободой слова в РоссииAmnesty International заявила об ухудшении ситуации со свободой слова в России
В своем годовом отчете правозащитники заявили, что в мировой политике в 2016 году активно использовался "язык вражды"Подробнее
Рейтинг Путина в США достиг максимума за последние 14 летРейтинг Путина в США достиг максимума за последние 14 лет
Популярность российского лидера среди сторонников республиканцев возросла в 2,5 разаПодробнее
Врачам понадобится несколько недель для изучения причины смерти ЧуркинаВрачам понадобится несколько недель для изучения причины смерти Чуркина
Неофициально причиной смерти дипломата называют сердечный приступПодробнее
Трамп будет сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом и экономической сфереТрамп будет сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом и экономической сфере
Официальный представитель Белого дома заявил, что президент США хочет "добиться сделки" с МосквойПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
17 февраля
Лучшие фото недели
Фотохроника 20 февраля7 фото
20 февраля
Фотохроника 20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной10 фото
20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной
Все фотогалереи
Цитата дня

В парке "Патриот" строим Рейхстаг. Не в полном виде, но для того, чтобы наши юнармейцы могли штурмовать не что попало, а конкретное место

Сергей Шойгу о планах развития парка "Патриот" в Подмосковье

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ Минобороны РФ создали войска информационных операцийВ РоссииПравительство выдвинуло Сердюкова в совет директоров ОАКВ РоссииПрезидиум Верховного суда отменил приговор ДадинуВ миреЯнукович предложил провести референдум о статусе Донбасса
СКР на Камчатке занялся проверкой ДТП с двадцатью пострадавшими
Франция одобрила призыв РФ к Дамаску прекратить полеты ВВС на время переговоров
"Ювентус" выиграл у "Порту" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Российская делегация примет участие в сессии ПА ОБСЕ в Вене
Владимир Путин встретится с участниками похода к берегам Сирии
Мехико оспорил новые директивы о депортации нелегалов из США
Будапешт отказался от идеи проведения Олимпиады-2024
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи