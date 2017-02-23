Франция одобрила призыв РФ к Дамаску прекратить полеты ВВС на время переговоров

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Постпред Франции при ООН Франсуа Делатр назвал позитивным шаг Москвы, которая официально призвала Дамаск прекратить полеты военно-воздушных сил на время межсирийских переговоров.

"Если говорят правду, и правительство РФ сегодня призвало режим Асада безотлагательно прекратить все воздушные операции, это хороший шаг, позитивный шаг", - сказал Делатр журналистам в штаб-квартире ООН перед началом заседания СБ ООН по Ближнему Востоку.

Постпред добавил, что Франция надеется увидеть улучшение ситуации в ближайшие часы.

Выступая на пресс-конференции в Женеве в преддверии межсирийских переговоров, которые начнутся 23 февраля, специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура сообщил о том, что Российская Федерация официально запросила Дамаск прекратить полеты военно-воздушных сил Сирии на время переговоров. Стаффан де Мистура подчеркнул, что он, со своей стороны, постарается убедить оппозицию прекратить все боевые действия.

"Россия сегодня сообщила, что она официально призвала правительство Сирии прекратить все воздушные операции на время межсирийских переговоров. Мы постараемся добиться того же от сирийской оппозиции. У них нет самолетов, но мы постараемся убедить их прекратить военные операции", - сказал он.