Военные подготовили для Трампа несколько вариантов действий по разгрому ИГ

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Пентагон предоставит президенту США Дональду Трампу разные опции по борьбе с ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) на территории Сирии, но выбор должен будет сделать глава государства, заявил глава Объединенного комитета начальника штабов Джозеф Данфорд.

"Я ответственен за то, чтобы предоставлять президенту разные опции. И мы готовы это делать", - сказал он в четверг, выступая в Брукингском институте, отвечая на вопрос, планируется ли направить в Сирию дополнительное количество американских войск.

По словам генерала, "мы пойдем к президенту с разными предложениями, направленными на то, чтобы победить ИГИЛ, а также другие экстремистские группировки".

"Дадим ему полный ряд опций, из которых он будет выбирать", - сказал Данфорд.