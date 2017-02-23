Глава Еврокомиссии не увидел перспектив расширения ЕС до 2020 года

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не видит перспектив приема в Евросоюз новых членов, по крайней мере, до истечения своего мандата в 2019 году.

"Не будет новых членов до 2019 года, когда я уйду (с этого поста)", - сказал он в среду на конференции в Лувенском католическом университете (Бельгия), отвечая на вопросы студентов. Он напомнил, что говорил это еще в 2014 году, когда вступил в должность. "Ни одна из стран-кандидатов не отвечает копенгагенским критериям (необходимым для вступления в союз - ИФ). Но, несомненно, в будущем расширения будут", - заявил глава Еврокомиссии.

Он напомнил, что продолжаются переговоры с западнобалканскими странами, которым ЕС уже обещал "европейскую перспективу", в прошлом году открыты новые статьи переговоров с Турцией, которая, однако, по его мнению, сейчас все больше отдаляется от Европы, идут переговоры между кипрскими общинами об объединении острова.

"Но я не вижу, чтобы хоть одна из стран-кандидатов была готова вступить в ЕС до 2020 года", - сказал он.