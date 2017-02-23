Главные новости
Спорт"Зенит" вылетел из Лиги ЕвропыВ миреБизнесмен Фирташ снова задержан в Вене по делу об экстрадиции в СШАВ РоссииПутин назвал своей личной инициативой отправку кораблей ВМФ РФ к берегам Сирии
В мире

США ввели санкции в отношении двух причастных к "Джебхат ан-Нусре" лиц

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Санкции в отношении двух лиц, причастных к запрещенному в РФ движению "Джебхат ан-Нусра" ввели США, сообщил Минфин США.

Как отмечается в сообщении ведомства, санкции введены в отношении гражданина Сирии и палестинца по национальности Бассама Ахмада аль-Хасри, а также в отношении иорданца Ийяда Назми Салиха Халила. Оба они состоят во фронте "ан-Нусра", отмечается в сообщении Минфина.

Кроме того, как следует из документа, под американские санкции попал связанный с правительством Сирии металлургический завод.

"Джабхат ан-Нусра" ("Джебхат Фатх аш-Шам")- террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России.

Теги: Джебхат ан-Нусра, США
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Бизнесмен Фирташ снова задержан в Вене по делу об экстрадиции в СШАБизнесмен Фирташ снова задержан в Вене по делу об экстрадиции в США
Ранее сегодня суд Вены отказался заключать Фирташа под стражу по делу об экстрадиции в ИспаниюПодробнее
Суд Вены освободил Фирташа под прежний залог и со сдачей загранпаспортаСуд Вены освободил Фирташа под прежний залог и со сдачей загранпаспорта
Выдачи украинского бизнесмена добивается ИспанияПодробнее
Задержан заказчик похищения замглавы фракции "Блок Петра Порошенко"Задержан заказчик похищения замглавы фракции "Блок Петра Порошенко"
Сам депутат сейчас находится в безопасном местеПодробнее
На Украине похищен замглавы фракции "Блок Петра Порошенко"На Украине похищен замглавы фракции "Блок Петра Порошенко"
К поискам депутата подключились все силовые структурыПодробнее
СМИ узнали о возможном пересмотре Трампом методов борьбы против ИГ в СирииСМИ узнали о возможном пересмотре Трампом методов борьбы против ИГ в Сирии
По данным The Washington Post, президент США может пойти на более тесное сотрудничество с Турцией в наступлении на террористовПодробнее
Президент Молдавии отклонил приглашение участвовать в марше ЛГБТПрезидент Молдавии отклонил приглашение участвовать в марше ЛГБТ
Вместо этого он организует мероприятия в защиту традиционных ценностейПодробнее
СМИ анонсировали публикацию новой версии указа Трампа об иммиграцииСМИ анонсировали публикацию новой версии указа Трампа об иммиграции
Документ об ограничении иммиграции из ряда стран будет опубликован на следующей неделеПодробнее
Генсек ООН предложил создать новое управление по контртерроризмуГенсек ООН предложил создать новое управление по контртерроризму
Управление будет мобилизировать ресурсы и оказывать поддержку странам, не посягая на их национальный суверенитетПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Выставка "Искусство лего" в Москве12 фото
23 февраля
Выставка "Искусство лего" в Москве
Лучшие фото недели10 фото
17 февраля
Лучшие фото недели
"День оленевода" на Крымской набережной10 фото
20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
Спорт"Зенит" вылетел из Лиги ЕвропыВ миреБизнесмен Фирташ снова задержан в Вене по делу об экстрадиции в СШАВ РоссииПутин назвал своей личной инициативой отправку кораблей ВМФ РФ к берегам СирииВ миреЗадержан заказчик похищения замглавы фракции "Блок Петра Порошенко"
ФК "Лестер" уволил главного тренера Раньери
Трамп высказался о встречах Тиллерсона с Лавровым и Данфорда с Герасимовым
"Зенит" вылетел из Лиги Европы
Нижняя палата парламента Нидерландов ратифицировала соглашение об ассоциации Украина-ЕС
ЦСКА вырвал победу над "Йокеритом" в Кубке Гагарина
На химическом заводе в Фергане произошел взрыв
ВТО отклонила апелляцию России по делу о запрете на импорт свинины из ЕС
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи