США ввели санкции в отношении двух причастных к "Джебхат ан-Нусре" лиц

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Санкции в отношении двух лиц, причастных к запрещенному в РФ движению "Джебхат ан-Нусра" ввели США, сообщил Минфин США.

Как отмечается в сообщении ведомства, санкции введены в отношении гражданина Сирии и палестинца по национальности Бассама Ахмада аль-Хасри, а также в отношении иорданца Ийяда Назми Салиха Халила. Оба они состоят во фронте "ан-Нусра", отмечается в сообщении Минфина.

Кроме того, как следует из документа, под американские санкции попал связанный с правительством Сирии металлургический завод.

"Джабхат ан-Нусра" ("Джебхат Фатх аш-Шам")- террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России.