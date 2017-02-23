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Трамп высказался о встречах Тиллерсона с Лавровым и Данфорда с Герасимовым

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп был удовлетворен итогами встреч госсекретаря США Рекса Тиллерсона с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также главы Объединенного комитета начальника штабов Джозефа Данфорда с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шонс Спайсер.

"Оба они (Тиллерсон и Данфорд - ИФ) имели возможность встретиться со своими российскими коллегами в разных местах, но, по иронии, в тот же день. У них у обоих были очень продуктивные дискуссии. И президент был очень рад их итогами", - сказал Спайсер в четверг на брифинге в Белом доме.

Отвечая на вопрос о том, когда и где может состояться первая встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пресс-секретарь сказал: "У меня нет новой информации по этому поводу".

Теги: Россия, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Валерий Герасимов, Рекс Тиллерсон, Джозеф Данфорд
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