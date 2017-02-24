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Медведчук призвал министра юстиции Украины назвать ответственных за передачу из РФ заключенных украинцев

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группы, лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук публично потребовал от министра юстиции Павла Петренко указать время, место и лиц, ответственных за передачу граждан Украины, отбывающих наказание в Крыму и Краснодарском крае, сообщили в "Украинском выборе".

"С огромным удивлением сегодня услышал заявление министра юстиции Украины Павла Петренко о том, что ведутся переговоры и он ожидает возвращения на Украину 12 или 16 человек, которые отбывают наказание в Крыму ", - приводятся слова из обращения Медведчука.

Политик сообщил о том, что еще в конце декабря 2016 года была достигнута договоренность о передаче Украине граждан, отбывающих наказание в Крыму и Краснодарском крае.

"Я поставил в известность представителей власти, что российская сторона готова осуществить эту передачу. Для этого украинской стороне необходимо указать место, время, а также лиц, которые будут принимать указанных осужденных на границе с Украиной. На протяжении двух месяцев я так и не услышал ответов на вопросы о месте и времени передачи, хотя в Москве меня неоднократно спрашивали, когда Украина будет готова принять указанных лиц. Естественно, я передавал эту информацию", - подчеркнул Медведчук.

По информации лидера "Украинского выбора", после проведенных переговоров в декабре 2016 года ему был передан список из 16 лиц - граждан Украины, которых российская сторона готова передать Украине. "В настоящее время таких осталось 14, так как двое из них за прошедшие с декабря 2016 года месяцы отказались возвращаться на территорию Украины", - отметил Медведчук.

"Я вынужден публично обратиться к министерству юстиции с предложением указать время, место и лиц, ответственных за передачу граждан Украины на территорию нашей страны. Указанную информацию ждут от меня в Российской Федерации", - заявил Медведчук.

Теги: Украина, Виктор Медведчук
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