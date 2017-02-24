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Что случилось этой ночью: пятница, 24 февраля

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Определился исполняющий обязанности постоянного представителя России в ООН, который занял это место после смерти Виталия Чуркина.

- Полиция Малайзии определила вещество, которым был отравлен Ким Чен Нам, сводный брат лидера КНДР. В аэропорту Куала-Лумпура ему ввели компонент химического оружия.

- Дональду Трампу пришлись по душе итоги встреч министров иностранных дел и начальников штабов России и США.

- "Зенит" вылетел из Лиги Европы УЕФА. "Ростов" смог выйти в 1/8 финала.

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Что случилось этой ночью: пятница, 24 февраля
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