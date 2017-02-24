В ЛНР заявили о восемнадцати обстрелах с украинской стороны за сутки

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Украинские военные восемнадцать раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили "Интерфаксу" в Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские каратели 18 раз нарушили режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

По данным силового ведомства ЛНР обстрелам с украинской стороны подверглись позиции ополченцев в районе населенных пунктов Молодежное, Калиновка, Логвиново, Смелое, Калиново, Лозовое.

Огонь с украинской стороны велся из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов СПГ и АГС, орудий БМП и стрелкового оружия.