Израиль отказал в визе главе местного отделения Human Rights Watch

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Власти Израиля отклонили запрос правозащитной организации Human Rights Watch на продление визы ее региональному директору Омару Шакиру, обвинив при этом организацию в распространении пропаганды палестинцев, сообщает агентство Associated Press.

В заявлении МВД Израиля говорится, что Human Rights Watch участвует в политике - на службе палестинской пропаганды, и в то же время притворно говорит о правах человека".

В МВД также назвали Human Rights Watch откровенно враждебной антиизраильской организацией, чьи доклады имеют единственную цель - нанести ущерб Израилю, нисколько не заботясь о правде и реальности".

В министерстве уточнили, что решение отказать в виде Шакиру было принято по рекомендации МИД Израиля.

В госдепартаменте США выразили несогласие подобной оценкой Израилем деятельности Human Rights Watch.