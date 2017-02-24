Власти КНР призвали операторов увеличить скорость доступа к интернету

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Интернет-операторы должны принять дополнительные меры для увеличения скорости доступа в сеть и снижения тарифов на свои услуги, говорилось на заседании Госсовета КНР, которое провел на этой неделе глава правительства Ли Кэцян.

Шаги, уже предпринятые в данном направлении за последние годы, сыграли позитивную роль в выведении экономики страны на более высокий уровень, способствовали развитию предпринимательства и повышению занятости, стимулировали потребление.

Однако останавливаться на достигнутом не стоит, подчеркнули участники заседания. Стоит сделать интернет еще более удобным и полезным для тех, кто открывает свое дело и занимается инновациями, сообщает агентство "Синьхуа".

Правительство призвало компетентные ведомства и предприятия увеличить вложения в телекоммуникационную инфраструктуру и повысить качество интернет-услуг.