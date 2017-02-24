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Индонезийский "Боинг" вернулся в аэропорт из-за неплотно закрытой двери

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет "Боинг-737" индонезийский авиакомпании Sriwijaya Air был вынужден прервать свой рейс из КНР и Индонезию и вернуться назад в китайский аэропорт после того, как выяснилось, что одна из дверей в салоне была закрыта неплотно, сообщают в пятницу западные СМИ.

Инцидент произошел накануне. Самолет направлялся из китайского города Гуанчжоу в Денпасар на юге индонезийского острова Бали. На борту самолета находились 180 человек и 12 членов экипажа. Никто из них не пострадал.

Проблема с дверью в пассажирском отделении была обнаружена системами самолета спустя 1,5 часа после взлета.

Теги: Индонезия
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