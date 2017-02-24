35 человек погибли в результате теракта возле города Эль-Баб в Сирии

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Не менее 35 человек стали жертвами взрыва заминированного автомобиля в населенном пункте Сусьян около сирийского города Эль-Баб, накануне освобожденного сирийскими повстанцами от террористов "Исламского государства" (ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в РФ), сообщает в пятницу Анатолийское агентство новостей.
Большая часть погибших - бойцы сирийской оппозиции. Автомобиль был взорван возле полевого штаба оппозиции.
Освобожденный накануне Эль-Баб считался главным оплотом ИГ на севере Сирии. Город штурмовали отряды сирийской вооруженной оппозиции при поддержке армии Турции.