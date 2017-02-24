Главные новости
В миреПервый после аварии космический грузовик "Прогресс" причалил к МКСВ РоссииПетр Толстой по итогам ПА ОБСЕ заявил о выходе России из изоляцииВ миреМалайзийская полиция назвала причину смерти Ким Чен Нама
В мире Борьба с "Исламским государством"

35 человек погибли в результате теракта возле города Эль-Баб в Сирии

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Не менее 35 человек стали жертвами взрыва заминированного автомобиля в населенном пункте Сусьян около сирийского города Эль-Баб, накануне освобожденного сирийскими повстанцами от террористов "Исламского государства" (ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в РФ), сообщает в пятницу Анатолийское агентство новостей.

Большая часть погибших - бойцы сирийской оппозиции. Автомобиль был взорван возле полевого штаба оппозиции.

Освобожденный накануне Эль-Баб считался главным оплотом ИГ на севере Сирии. Город штурмовали отряды сирийской вооруженной оппозиции при поддержке армии Турции.

Теги: Сирия, Эль-Баб
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Первый после аварии космический грузовик "Прогресс" причалил к МКСПервый после аварии космический грузовик "Прогресс" причалил к МКС
Корабль доставил на станцию около 2,5 тонн различных грузовПодробнее
Малайзийская полиция назвала причину смерти Ким Чен НамаМалайзийская полиция назвала причину смерти Ким Чен Нама
Сводный брат северокорейского лидера был убит в Куала-ЛумпуреПодробнее
ФБР не захотело информировать СМИ о связях администрации Трампа с РоссиейФБР не захотело информировать СМИ о связях администрации Трампа с Россией
Ранее появлялась информация о деловых интересах соратников Трампа в РоссииПодробнее
Бизнесмен Фирташ снова задержан в Вене по делу об экстрадиции в СШАБизнесмен Фирташ снова задержан в Вене по делу об экстрадиции в США
Ранее сегодня суд Вены отказался заключать Фирташа под стражу по делу об экстрадиции в ИспаниюПодробнее
Суд Вены освободил Фирташа под прежний залог и со сдачей загранпаспортаСуд Вены освободил Фирташа под прежний залог и со сдачей загранпаспорта
Выдачи украинского бизнесмена добивается ИспанияПодробнее
Задержан заказчик похищения замглавы фракции "Блок Петра Порошенко"Задержан заказчик похищения замглавы фракции "Блок Петра Порошенко"
Сам депутат сейчас находится в безопасном местеПодробнее
На Украине похищен замглавы фракции "Блок Петра Порошенко"На Украине похищен замглавы фракции "Блок Петра Порошенко"
К поискам депутата подключились все силовые структурыПодробнее
СМИ узнали о возможном пересмотре Трампом методов борьбы против ИГ в СирииСМИ узнали о возможном пересмотре Трампом методов борьбы против ИГ в Сирии
По данным The Washington Post, президент США может пойти на более тесное сотрудничество с Турцией в наступлении на террористовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Прощание с Виталием Чуркиным4 фото
24 февраля
Прощание с Виталием Чуркиным
Выставка "Искусство Лего" в Москве12 фото
23 февраля
Выставка "Искусство Лего" в Москве
"День оленевода" на Крымской набережной10 фото
20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПервый после аварии космический грузовик "Прогресс" причалил к МКСВ РоссииПетр Толстой по итогам ПА ОБСЕ заявил о выходе России из изоляцииВ миреМалайзийская полиция назвала причину смерти Ким Чен НамаВ миреФБР не захотело информировать СМИ о связях администрации Трампа с Россией
Виталия Чуркина похоронили на Троекуровском кладбище
Прощание с Виталием Чуркиным
Петр Толстой по итогам ПА ОБСЕ заявил о выходе России из изоляции
Утечка аммиака произошла на американском сегменте МКС
Глава МВФ не увидела необходимости списывать долги Греции
35 человек погибли в результате теракта возле города Эль-Баб в Сирии
Иракским войскам удалось войти на территорию западного Мосула
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи