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Двое турецких военных погибли в результате теракта в Эль-Бабе

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Два военнослужащих Турции стали жертвами атаки террориста-смертника в сирийском города Эль-Баб - бывшем оплоте террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), заявил в пятницу премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

"Произошло нападение смертника, из-за которого погибли два наших солдата, и у нас есть раненые", - сказал он, добавив, что атака произошла во время проверки военнослужащими обстановки на дорогах.

Накануне сирийские повстанцы сообщили об освобождении Эль-Баба от ИГ.

Как сообщалось, что в пятницу в населенном пункте Сусьян около Эль-Баба взорвался заминированный автомобиль. По данным агентства AP, число жертв теракта в Сусьяне достигло 60 человек. Ранее турецкие СМИ сообщали о гибели 35 человек.

В августе 2016 года армия Турции начала в Сирии военную операцию "Щит Евфрата", целью которой является ликвидация боевиков группировки ИГ близ границы с Турцией. Турецким военным оказывают поддержку бойцы сирийской оппозиции.

Теги: Турция, Сирия, Эль-Баб
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