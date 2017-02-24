Суд Вены отказал прокуратуре в задержании Фирташа по делу об экстрадиции в США

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Земельный суд Вены по уголовным делам отклонил требование прокуратуры города задержать украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в рамках дела о его экстрадиции в США по запросу американских властей, сообщил "Интерфаксу-Украина" источник, знакомый с ходом дела.

"Фирташ освобожден без дополнительных условий", - сказал собеседник агентства.

Накануне суд освободил бизнесмена под прежний залог в 125 млн евро и обязательство оставаться в Австрии по делу об экстрадиции в Испанию, однако он тут же был задержан по делу об экстрадиции в США.

Председатель совета группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США. Во время прежней американской администрации украинского бизнесмена обвинили в том, что он с помощью взяток на общую сумму в $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США.

Земельный суд Вены по уголовным делам избрал Фирташу меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, но затем согласился освободить его под залог в 125 млн евро и обязательство не покидать Австрию. 30 апреля 2015 года этот же суд отклонил запрос Минюста США об экстрадиции Фирташа в эту страну, указав на невозможность исключить политические мотивы запроса о выдаче украинца со стороны США. В сентябре 2015 года прокуратура Вены (Австрия) подала апелляцию на это решение, а 21 февраля 2017 года Высший земельный суд Вены удовлетворил ее.

Сразу после заседания апелляционного суда 21 февраля 2017 года прокуратура Вены задержала Фирташа на срок до 48 часов в связи с запросом Испании на его экстрадицию, после чего суд должен был определиться с мерой пресечения.

Согласно правилам европейского ордера на арест, который был выписан Испанией, после решения суда о мере пресечения есть 30 дней на решение суда первой инстанции по вопросу экстрадиции Фирташа в Испанию, а затем еще 30 дней для рассмотрения его во второй инстанции в случае подачи апелляции.

Как ранее уточняли адвокаты бизнесмена, залог в размере125 млн евро по "американскому" делу по-прежнему существует, тогда как возможность выезда из Австрии у Фирташа была в период между решением суда первой инстанции от 30 апреля 2015 года об отказе в его экстрадиции в США и противоположным решением апелляционного суда, принятым 21 февраля 2017 года.

Окончательное решение об экстрадиции должен принять Федеральный министр юстиции Австрии. По мнению адвокатов, Фирташ останется в столице Австрии еще на срок от нескольких месяцев до более года в связи с отсутствием у его дела прецедентов в австрийском правосудии.