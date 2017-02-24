Главные новости
В РоссииМинобороны РФ ответило на критику по поводу макета Рейхстага в парке "Патриот"В миреПервый после аварии космический грузовик "Прогресс" причалил к МКСВ РоссииПетр Толстой по итогам ПА ОБСЕ заявил о выходе России из изоляции
В мире

Суд Вены отказал прокуратуре в задержании Фирташа по делу об экстрадиции в США

Украинский бизнесмен был освобожден без дополнительных условий

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Земельный суд Вены по уголовным делам отклонил требование прокуратуры города задержать украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в рамках дела о его экстрадиции в США по запросу американских властей, сообщил "Интерфаксу-Украина" источник, знакомый с ходом дела.

"Фирташ освобожден без дополнительных условий", - сказал собеседник агентства.

В миреБизнесмен Фирташ снова задержан в Вене по делу об экстрадиции в СШАБизнесмен Фирташ снова задержан в Вене по делу об экстрадиции в СШАЧитать подробнее

Накануне суд освободил бизнесмена под прежний залог в 125 млн евро и обязательство оставаться в Австрии по делу об экстрадиции в Испанию, однако он тут же был задержан по делу об экстрадиции в США.

Председатель совета группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США. Во время прежней американской администрации украинского бизнесмена обвинили в том, что он с помощью взяток на общую сумму в $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США.

Земельный суд Вены по уголовным делам избрал Фирташу меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, но затем согласился освободить его под залог в 125 млн евро и обязательство не покидать Австрию. 30 апреля 2015 года этот же суд отклонил запрос Минюста США об экстрадиции Фирташа в эту страну, указав на невозможность исключить политические мотивы запроса о выдаче украинца со стороны США. В сентябре 2015 года прокуратура Вены (Австрия) подала апелляцию на это решение, а 21 февраля 2017 года Высший земельный суд Вены удовлетворил ее.

Сразу после заседания апелляционного суда 21 февраля 2017 года прокуратура Вены задержала Фирташа на срок до 48 часов в связи с запросом Испании на его экстрадицию, после чего суд должен был определиться с мерой пресечения.

Согласно правилам европейского ордера на арест, который был выписан Испанией, после решения суда о мере пресечения есть 30 дней на решение суда первой инстанции по вопросу экстрадиции Фирташа в Испанию, а затем еще 30 дней для рассмотрения его во второй инстанции в случае подачи апелляции.

Как ранее уточняли адвокаты бизнесмена, залог в размере125 млн евро по "американскому" делу по-прежнему существует, тогда как возможность выезда из Австрии у Фирташа была в период между решением суда первой инстанции от 30 апреля 2015 года об отказе в его экстрадиции в США и противоположным решением апелляционного суда, принятым 21 февраля 2017 года.

Окончательное решение об экстрадиции должен принять Федеральный министр юстиции Австрии. По мнению адвокатов, Фирташ останется в столице Австрии еще на срок от нескольких месяцев до более года в связи с отсутствием у его дела прецедентов в австрийском правосудии.

Теги: Украина, Дмитрий Фирташ, Вена, Австрия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Первый после аварии космический грузовик "Прогресс" причалил к МКСПервый после аварии космический грузовик "Прогресс" причалил к МКС
Корабль доставил на станцию около 2,5 тонн различных грузовПодробнее
Малайзийская полиция назвала причину смерти Ким Чен НамаМалайзийская полиция назвала причину смерти Ким Чен Нама
Сводный брат северокорейского лидера был убит в Куала-ЛумпуреПодробнее
ФБР не захотело информировать СМИ о связях администрации Трампа с РоссиейФБР не захотело информировать СМИ о связях администрации Трампа с Россией
Ранее появлялась информация о деловых интересах соратников Трампа в РоссииПодробнее
Бизнесмен Фирташ снова задержан в Вене по делу об экстрадиции в СШАБизнесмен Фирташ снова задержан в Вене по делу об экстрадиции в США
Ранее сегодня суд Вены отказался заключать Фирташа под стражу по делу об экстрадиции в ИспаниюПодробнее
Суд Вены освободил Фирташа под прежний залог и со сдачей загранпаспортаСуд Вены освободил Фирташа под прежний залог и со сдачей загранпаспорта
Выдачи украинского бизнесмена добивается ИспанияПодробнее
Задержан заказчик похищения замглавы фракции "Блок Петра Порошенко"Задержан заказчик похищения замглавы фракции "Блок Петра Порошенко"
Сам депутат сейчас находится в безопасном местеПодробнее
На Украине похищен замглавы фракции "Блок Петра Порошенко"На Украине похищен замглавы фракции "Блок Петра Порошенко"
К поискам депутата подключились все силовые структурыПодробнее
СМИ узнали о возможном пересмотре Трампом методов борьбы против ИГ в СирииСМИ узнали о возможном пересмотре Трампом методов борьбы против ИГ в Сирии
По данным The Washington Post, президент США может пойти на более тесное сотрудничество с Турцией в наступлении на террористовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Прощание с Виталием Чуркиным4 фото
24 февраля
Прощание с Виталием Чуркиным
Выставка "Искусство Лего" в Москве12 фото
23 февраля
Выставка "Искусство Лего" в Москве
"День оленевода" на Крымской набережной10 фото
20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМинобороны РФ ответило на критику по поводу макета Рейхстага в парке "Патриот"В миреПервый после аварии космический грузовик "Прогресс" причалил к МКСВ РоссииПетр Толстой по итогам ПА ОБСЕ заявил о выходе России из изоляцииСпорт"Ростов" сыграет с "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Лиги Европы
Россиянка Костенюк проиграла украинке Музычук в полуфинале ЧМ по шахматам
Защита Дадина направила обращение в ЕСПЧ из-за удержания его в колонии
Журнал The New Yorker выйдет с обложкой на русском языке
Минобороны РФ ответило на критику по поводу макета Рейхстага в парке "Патриот"
Суд Вены отказал прокуратуре в задержании Фирташа по делу об экстрадиции в США
"Ростов" сыграет с "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Лиги Европы
ФК "Локомотив" заявил Дмитрия Лоськова в качестве игрока
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи