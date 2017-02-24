Трамп пообещал построить стену на границе с Мексикой раньше срока

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пообещал начать строительство стены на границе с Мексикой раньше срока, то есть до 2019 года, сообщает в субботу Politico.

"О, мы построим стену, не беспокойтесь на этот счет, - заявил он, выступая на Конференции консервативной политической деятельности. - На самом деле, все начнется уже совсем скоро. Гораздо раньше сроков". США слишком долго защищали границы других государств, оставляя открытыми свои собственные, добавил Трамп.

Ранее президент назвал свою кампанию по борьбе с незаконной миграцией "военной операцией". Незадолго до этого была упрощена процедура депортации нелегалов из страны, а также существенно расширены полномочия Министерства внутренней безопасности, которое занимается этими вопросами.