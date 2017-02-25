Число погибших в результате теракта в Хомсе увеличилось до 32 человек

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Количество жертв взрывов в сирийском городе Хомс выросло до 32 человек, 24 получили ранения, сообщает в субботу американский телеканал CNN.

"В результате двух взрывов погибли 32 человек, и 24 ранены", - приводит телеканал слова губернатора провинции Хомс Таляля Барзани.

Ранее сообщалось, что два взрывы прогремели в двух центральных районах города у здания госбезопасности и штаба военной разведки.

Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за теракты в Хомсе, третьем по величине городе Сирии.