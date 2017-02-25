Савченко отчиталась о посещении пленных в Донецке

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко обнародовала список украинских пленных, которых она посетила в тюрьмах Донецка.

В списке, который разместила Савченко в своем фейсбуке , значится 34 фамилии.

"Удалось увидеть наших пленных. Ребята чувствуют себя хорошо. Условия обычные, тюремные. Отношение к ним, говорят, нормальное. В камере по трое, прогулка час в сутки, смотреть телевизор выводят, каналы преимущественно российские, из украинских ловит 1+1 и 5 канал. Верят, что скоро будут на свободе и надежды не теряют! Давайте бороться за наших собратьев", - написала депутат.

В минувшую пятницу 24 февраля Савченко и руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан прибыли в Донецк, а затем в исправительную колонию в Макеевке, где содержатся украинские пленные.

В Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили о намерении провести разговор с Савченко на предмет ее посещения украинских военнопленных в Донецке, а также проверить информацию депутата Рады Татьяны Рычковой о том, что Савченко "подстрекала действующих украинских военнослужащих к свержению власти".