В мире

В МИД Украины назвали мифом договоренности о нерасширении "нормандского формата"

Ранее министр иностранных дел Германии заявил в Мюнхене, что формат "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе не будет расширен

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опроверг существование договоренности не расширять "нормандскую четверку" по урегулированию в Донбассе за счет США, которая якобы была достигнута на полях конференции по безопасности в Мюнхене в конце минувшей недели.

Как заявил министр в интервью еженедельнику "Зеркало недели. Украина", на самом деле в Мюнхене никто ни о чем подобном не договаривался, и данная "договоренность", по его словам, имеет мифический характер.

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"Это мифология, которую почему-то все подхватили. На самом деле в Мюнхене вообще никто ни о чем подобном не договаривался. Это не звучало ни на "нормандском формате", ни на отдельных встречах. Просто, насколько я понимаю, когда проходили встречи у Тиллерсона (госсекретарь США Рекс Тиллерсон - ИФ), в том числе и с Габриэлем (глава МИД Германии Зигмар Габриэль - ИФ), был разговор о том, что сейчас, именно на данный момент, "нормандский формат" функционирует так, как функционирует", - указал Климкин.

По словам главы МИД, американская сторона готова искать в рамках переговорного процесса формы своего вовлечения к урегулирования в Донбассе.

Ранее сообщалось, что по итогам переговоров с Тиллерсоном в Мюнхене Габриэль заявил, что формат "нормандской четверки" не будет расширен.

В переговорах в "нормандском формате" участвуют Украина, Россия, Франция и Германия.

Теги: Украина
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