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Вооруженный ножом водитель наехал на пешеходов в ФРГ

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Три человека получили ранения в результате того, что водитель легкового автомобиля наехал на пешеходов в центре немецкого города Гайдельберг, сообщает онлайн-портал газеты Bild. По данным издания, водитель машины, вооруженный ножом, попытался скрыться с места инцидента, однако был ранен полицейским и доставлен в больницу.

Отмечается, что состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

Полиция отмечает, что причины поведения преступника пока не выяснены, при этом ничего не указывает на то, что это была террористическая атака.

По мнению полицейских, у мужчины, скорее всего, есть проблемы с психическим здоровьем.

Теги: Германия
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