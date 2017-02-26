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На Филиппинах более десяти наркоторговцев сбежали из тюрьмы

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Тринадцати заключенным, отбывавшим наказание в одной из тюрем на Филиппинах, удалось сбежать, сообщают в воскресенье западные СМИ.

Инцидент произошел в городе Сан-Фернандо провинции Пампанга на севере страны.

По данным местной полиции, узники смогли избавиться от металлических решеток на окнах и, таким образом, сбежать из своих камер.

Заключенные были осуждены за преступления, связанные с распространением наркотиков. В настоящий момент их разыскивают местные стражи порядка.

Теги: Филиппины
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